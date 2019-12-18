Anagold 24Erzincanspor 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti tüm goller tartışmalı pozisyonlar!) Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları ile heyecan fırtınası devem ediyor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a konuk oldu. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tura kalmaya hak kazandı.
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