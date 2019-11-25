Arda Turan'dan flaş açıklamalar!

Çiğdem Ceylan'ın sunduğu ve Turgay Demir'in konuk olduğu Sabah Sporu'nda, Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ve ikilinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar yorumlandı.