Arda Turan'dan flaş açıklamalar!
Çiğdem Ceylan'ın sunduğu ve Turgay Demir'in konuk olduğu Sabah Sporu'nda, Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ve ikilinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar yorumlandı.
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