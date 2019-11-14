Bakan Albayrak'tan Milli Takım paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020'ye katılmayı garantilemesinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak millilerimizi kutladı. Bakan Albayrak'ın "A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmasında emeği geçen tüm futbolcularımızı ve teknik kadromuzu yürekten kutluyor, Avrupa futboluna Türkiye gerçeğini kabul ettiren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz." mesajıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
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