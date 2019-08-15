Bakan Berat Albayrak Trabzonspor'un golüne böyle sevindi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile karşılaşan Trabzonspor'un son dakikalarında kaydettiği gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Çok heyecanlı geçen maçın 90+8. dakikasında Trabzonspor'un hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Trabzonspor, bu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve turu geçti. Maçı tribünden izleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Novak'ın kaydettiği gol sonrası büyük sevinç yaşadı.