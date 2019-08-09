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BB Erzurumspor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile tanıttı

BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Damalı, Efsane, Asalet ve Tertemiz adlarını verdiği formaları tanıtan Erzurum ekibi, videoda İbrahim Erkal'ın "Sen aldırma" adlı şarkısını da kullandı.


"Herkes kötü günler yaşar" yazısıyla başlayan videoda yeni sezon formalarını vatandaşlar giyerek yeniden şampiyonluk yeniden Süper Lig mesajları verdi.


Sosyal medya hesabından tanıtımı yapılan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Damalı, Efsane, Asalet ve TERTEMİZ adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda Omuz Omuza Şampiyonluğa koşacağız!"

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BB Erzurumspor, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile tanıttı
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