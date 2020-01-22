Beşiktaş 2-3 Erzurumspor Maç Özeti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Turun ilk ayağında rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.