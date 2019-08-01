Beşiktaş antrenmanında Quaresma'dan röveşata şov

QUARESMA'DAN RÖVEŞATA ŞOV



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile süren idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçında Quaresma'nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle röveşata vuruşlarıyla adeta şov yaptı.

8 EKSİKLE ÇALIŞTI



Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.



Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos takımdan ayrı koşu yaparken 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.

ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI YARIN UDİNESE İLE OYNANACAK



Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.