Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenledi.
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