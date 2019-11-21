Beşiktaş'a Slovak golcü!
Beşiktaş yönetimi, 56 maçta 50 gol kaydeden Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar'ı gündeme aldı.
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