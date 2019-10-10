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Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Kim Olacak? Adaylık İçin Son Gün!

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde gözler başkan Fikret Orman'a çevrildi. Orman'ın yakın çevresine başkanlığı düşünmediğini ve aday olmayacağını söylediği gelen haberler arasında... Başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin seçim çalışmaları için kolları sıvadığı ve başvuru için mecburi olan 250 imza için de çalışma başlattığı biliniyor. 2. Başkanlık yaptığı dönemden yönetim kurulundaki isimlerle de görüş alış verişinde bulunan Çebi'nin yakın zamanda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Kim Olacak? Adaylık İçin Son Gün!
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