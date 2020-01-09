Web TV Spor Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

09.01.2020 | 12:21

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Sırp futbolcunun ayağını burktuğu ve yapılacak tetkikler sonrası durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

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