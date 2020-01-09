Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Sırp futbolcunun ayağını burktuğu ve yapılacak tetkikler sonrası durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.