Dünya 'Tuzlalı Tsubasa’nın golünü konuşuyor
Tuzla’da halı sahada maç yapan vatandaşın takla atarak gol atma anı sosyal medyada paylaşılınca fenomen oldu. Görüntüler, çok sayıda sosyal medya platformunda paylaşılırken, milyonlarca etkileşim aldı. Paylaşılan görüntülerin altına milyonlarca kullanıcının yanı sıra futbolcular da yorum yaptı.
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