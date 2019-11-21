Emre Bol: ''Başakşehir'in Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum!''
Emre Bol, Galatasaray gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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