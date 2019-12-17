Emre Bol: Ersun Yanal'a rağmen Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup eder
A Spor Yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
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