Web TV Spor Emre Bol: Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım

Emre Bol: Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım

10.01.2020 | 21:53

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile ilgili konuşan Bol, "Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım" ifadelerini kullandı.

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