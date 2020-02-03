Emre Bol: Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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