Emre Bol: "Galatasaray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir"
Kerem Canbulat'ın sunduğu Son Sayfa'ya konul olan A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu.
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