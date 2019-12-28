Web TV Spor Erman Toroğlu: Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!

Erman Toroğlu: Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!

28.12.2019 | 21:19

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Galatasaray'ın ilk yarıdaki futbolunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene ilk defa Galatasaray'ı futbol oynarken gördüm. İlk defa bugün Galatasaray'ı 10 kişi koşarken gördüm. İlk yarı Galatasaray ilk 11'inden şu çıkmalı şu girmeli diyebileceğim kimse yok. İlk defa Galatasaray takımı birbirine yardım ederek oynadı."

"Galatasaray'da ilk defa bugün orkestra doğru çalıyor. Nedenini teknik heyet bilir, bir sebebi vardır mutlaka."

"Galatasaraylı futbolcular şimdiye kadar neredeydi? Ben olsam alayına ceza veririm. Niye yoktunuz? Bir sebebi var o zaman. Yatan futbolcu yok, koşmayan futbolcu yok, tam pres yapıyorlar, kaldırtmadılar."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:49
Erman Toroğlu: Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm! 28.12.2019 | 21:19
03:41
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber 28.12.2019 | 17:52
03:58
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber 28.12.2019 | 15:06
10:07
Mustafa Cengiz: "VAR'dan önce "Zorlu Kayıtları" açıklansın" 26.12.2019 | 16:52
01:48
Galatasaray Sekidika ile anlaştı 26.12.2019 | 15:14
10:00
Galatasaray'dan Nazım Sangare atağı 26.12.2019 | 15:06
10:18
Gürcan Bilgiç: "Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetiyle daha güçlü hale geldi" 26.12.2019 | 11:36
10:10
Erol Kaynar: "Cüneyt Çakır, Serdar-Vida pozisyonuna bir şey yok dediyse düdüğünü asarım" 26.12.2019 | 11:35
10:00
Levent Tüzemen: "Ali Koç, Türk futbolunu kendine göre dizayn ediyor" 26.12.2019 | 11:34
10:12
Serdar Sarıdağ: "Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı istiyor" 25.12.2019 | 16:17
10:12
Turgay Demir: "Mensah, Beşiktaş'a gelirse faydalı olur" 25.12.2019 | 16:16
10:03
Turgay Demir: "Fenerbahçe, Onyekuru'yu alamaz" 25.12.2019 | 16:15
10:11
Arda Turan'dan flaş hamle 25.12.2019 | 16:14
08:35
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Başkan Sepil'den açıklama 25.12.2019 | 15:52
00:59
Amatör maçta tribün karıştı 23.12.2019 | 18:05
03:44
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti? 23.12.2019 | 14:50
17:03
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi 23.12.2019 | 14:28
03:23
Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu yorumu 22.12.2019 | 18:49
02:39
Erman Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor 21.12.2019 | 22:50
09:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! (20 Aralık 2019 Cuma) İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri... 20.12.2019 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN