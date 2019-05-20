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Erman Toroğlu'dan Abdurrahim Albayrak'a sert sözler "Bu şark kurnazlığıdır"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası A Spor'da yorumda bulunan tecrübeli isim Erman Toroğlu, Abdurrahim Albayrak'a çıkıştı. Albayrak'ın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Toroğlu "Abdurrahim Albayrak kısa süre evvel 'Birileri birilerini şampiyon yapacaksa oynamayalım' demişti. Şimdi siz şampiyon oldunuz. Peki siz şampiyon olun diye isteyen birileri var mıydı? Başakşehir'i şampiyon yapmak isteyense sizi de yapmak isteyen var demek ki. Ama sen önce karşıya sallıyorsun sonra da dönüyorsun şampiyonluğun büyük payını kendine çıkarıyorsun. Bu şark kurnazlığı Abdurrahim Albayrak. Kimdi Başakşehir'i şampiyon yapmak isteyen? Atıp kaçmayın" sözleriyle sert çıktı.

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Erman Toroğlu'dan Abdurrahim Albayrak'a sert sözler "Bu şark kurnazlığıdır"
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