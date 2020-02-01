Erman Toroğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Trabzonspor'un Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren Toroğlu, "Türkiye'ye uzun zamandır Sörloth gibi bir oyuncu gelmemişti." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor 01.02.2020 | 21:11
01:33
Erman Toroğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu 01.02.2020 | 21:03
05:17
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020 | 18:29
02:30
Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde gözler bu isimlerde olacak! 01.02.2020 | 12:26
02:44
Erman Toroğlu: Nwakaeme oynayamıyor günah değil mi? 01.02.2020 | 01:07
06:14
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Çok fazla ortada gezme dedi 31.01.2020 | 23:06
00:11
Milli tekvandocu Meryem İyin şampiyon oldu 31.01.2020 | 22:02
02:03
Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias şehre geldi 30.01.2020 | 23:31
05:32
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! 20 bin taraftarın önünde imzayı attı | Video 30.01.2020 | 20:05
03:25
Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı 30.01.2020 | 19:09
00:59
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı | Video 30.01.2020 | 18:51
00:18
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda 30.01.2020 | 12:15
01:22
Trabzonspor'a çifte müjde! Fenerbahçe maçı öncesi... 30.01.2020 | 11:57
02:49
Trabzonspor Guilherme ile anlaştı 30.01.2020 | 10:28
04:24
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray, Mert Çetin transferini bitiriyor 29.01.2020 | 21:55
01:01
01:50
Levent Tüzemen: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam 29.01.2020 | 20:10
00:34
Feyenoord Oğuzhan Özyakup transferini böyle duyurdu 29.01.2020 | 18:46
01:49
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj! 29.01.2020 | 16:05
00:28
Fransız ekibi Lille Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı! Tıkla izle... 29.01.2020 | 13:13