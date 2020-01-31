Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Çok fazla ortada gezme dedi

Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında flaş bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Bir arkadaşım aradı. Bir Anadolu kulübü başkanı peşime adam takmış. Benim için iyi şeyler düşünmüyormuş. Arkadaşım bana arkana, sağına soluna dikkat et, çok fazla ortada gezme dedi." ifadelerini kullandı.