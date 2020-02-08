Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltı, net penaltı. Tekrar kararı da doğru." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 08.02.2020 | 21:43
00:59
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 08.02.2020 | 21:17
03:53
Zeki Uzundurukan: Alexander Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 08.02.2020 | 19:39
00:55
13:15
Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor 07.02.2020 | 20:33
01:38
00:48
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti 06.02.2020 | 17:15
02:41
Nihat Özdemir: Tüm maçları ertelerken Malatya'da neden maç oynatalım 06.02.2020 | 13:55
01:12
Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımız sporu siyasete karıştırmamamızı istedi 06.02.2020 | 13:39
00:41
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması 06.02.2020 | 13:33
03:59
Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e yanıt! 06.02.2020 | 13:30
01:10
Fenebahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi 05.02.2020 | 16:45
00:41
03:28
10:20
Trabzonsporlu Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması! 04.02.2020 | 20:31
03:29
Falcao için Galatasaray'a çılgın teklif! 12 milyon Euro... 04.02.2020 | 14:29
01:35
Emre Bol: Şampiyonluk yarışındaki en kötü futbolu Galatasaray oynuyor 03.02.2020 | 23:44
01:09
Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır 03.02.2020 | 23:11
01:17
"Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır" 03.02.2020 | 22:07
00:48
Emre Bol: Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar 03.02.2020 | 21:59