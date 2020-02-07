Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'ib açıklamalarını değerlendiren Toroğlu, "Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? Sen kendi içinden vuruluyorsun." ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ:

Elazığ ve Malatya'da hepimizi derinden yaralayan bir deprem meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Bu üzüntülü günlerimizde, aklımız, kalbimiz, dualarımız hep oradaki vatandaşlarımız ile birlikteydi.

Futbol Federasyonu olarak, tüm yerel ve bölgesel futbol maçlarını erteledik. Bizim önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın yaşadığı duygular ve güvenliğiydi. Federasyon olarak, maç ertelememiz için herhangi bir kulübün talepte bulunmasına gerek duymuyoruz. Öncelikle bunun bilinmesini isterim. Yöneticilerimiz sadece yeni Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor başkanlarını aramadı. Bölgede depremden etkilenen diğer kulüplerimizle de görüştük.