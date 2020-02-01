Web TV Spor Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor

Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor

Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor
01.02.2020 | 21:11

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli yorumcu Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Vedat Muriç kafasını uzatıyor, kafasına geliyor. Koluna gelmiyor. Ben baktım." ifadelerini kullandı.

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