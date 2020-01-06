Erol Bulut: Galatasaray takım olmayı başaramadı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk oldu. Transfere dair açıklamalarda bulunan Bulut, "Welinton'un takımda kalmasından yanayım" ifadelerini kullanırken Galatasaray ilgili ise, "Galatasaray takım olmayı başaramadı" dedi.