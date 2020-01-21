Web TV Spor Ersun Yanal, Vedat Muriç'in PFDK'ya sevkini yorumladı

Ersun Yanal, Vedat Muriç'in PFDK'ya sevkini yorumladı

21.01.2020 | 20:23

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Kayserispor ile karşılaşacakları maç öncesinde, Kosovalı oyuncu Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu. "Sayın başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını iyi okumak lazım, doğru okumak lazım" diyen Yanal, "Bence siz bir daha okuyun o araları. Benim tekrar etmeme gerek kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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