Erzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kesti

14 genç sporunun katıldığı yarışma da sporcular üç kategoride yarıştı. 40'lık ve 60'lık pistler yarışan sporcular Yıldızlar, Gençler B, ve Gençler A kategorilerinde atlama yaptı.



Erzurum'da soğuk hava altında düzenlenen yarışları izlemek için gelen vatandaşlar ise sporcuların kuleden atlayışlarını nefeslerini tutarak izledi.

Yıldızlar kategorisinde Aydın Eren, Gençler B kategorisinde Taha Emin Delikaya ve Gençler A kategorisinde ise Salih Enes Arslan birincilik madalyasını aldı. Derece alan sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi. Altın madalya alarak dereceye giren sporcular Erzurum'u Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.



Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye'yi dünyada temsil edecek sporcular yetiştirdiklerini ifade ederek " Erzurum kayakla atlamada Türkiye'yi dünyada temsil ediyor. Biz Gençlik ve Spor il müdürlüğü olarak alt yapıya önem veriyoruz. Geçen yıl Olimpiyatlara bir sporcu gönderdik hedefimiz bu sayıyı arttırmak. Bugün ilk kez okullar arası kayakla atlama yarışması düzenliyoruz. Öğrencilerimizi bu şekilde şehrimizin bir markası olan kayakla atlama sporunu sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.