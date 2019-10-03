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Etnospor'daki Falcao-Muriç kapışmasının kazananı Muriç oldu

Geleneksel sporlarla oyunların yaygınlaştırılması ve tanıtılması için düzenlenen Etnospor festivali başladı. Festivale daha sonra Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da katıldı. Galatasaraylı Falcao ile Fenerbahçeli Muriç arasında mini ok atma yarışı düzenlendi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan aldıkları taktiklerle ok atma yarışına katılan Falcao ile Muriç arasındaki rekabette kazanan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü oldu.

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Etnospor'daki Falcao-Muriç kapışmasının kazananı Muriç oldu
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