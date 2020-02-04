Falcao için Galatasaray'a çılgın teklif! 12 milyon Euro...
Galatasaray'a sezon başında büyük uğraşlar sonucu transfer edilen ancak beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Falcao, ligin ilk yarısında sakatlıklarla boğuşmuştu. Devre arasının ardından iyi bir başlangıç yapan ancak yeniden sakatlanan Falcao için Al Hilal kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını flaş bir teklifle çalacağı öğrenildi. Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmak istediği belirtildi. Zeki Uzundurukan bu flaş gelişmeyi canlı yayında açıkladı.
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