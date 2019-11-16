Falcao ne zaman dönüyor? (16 Kasım 2019 Cumartesi)
Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi sakatlığı sebebiyle istenilen futbolu sergilemekten uzak kalması Galatasaraylı taraftarları hay kırıklığına uğrattı! Galatasaray taraftarı Falcao'nun sakatlığının biterek yeşil sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. İşte Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi Falcao'nun yeşil sahalar dönüş tarihi...
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