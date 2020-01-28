Falcao ve Saracchi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor deplasmanında 3 puan ile dönmeyi başaran Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak oyundan çıkması moralleri bozmuştu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayına bağlanarak Galatasaray'da Falcao ve Saracchi'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Falcao ve Saracchi'nin derbiye yetişmesi bekleniyor" dedi.

İki oyuncunun durumu için MR sonuçları beklenirken Galatasaray'dan gelen açıklama şu şekilde:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."