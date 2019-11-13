Falcao'nun paylaşımı olay oldu! Falcao sonunda dönüyor mu?

Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Falcao'nun salonda çalıştığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımını değerlendiren Dindar, yıldız futbolcunun dönüşüyle ilgili de yorumda bulundu.