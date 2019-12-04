Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu ile tartıştı stüdyoyu terk etti
Fatih Altaylı ile Hande Sarıoğlu arasındaki tartışma dün akşama damga vurdu. Ömer Bayram'ın gördüğü sarı kartın doğru olduğunu savunan Altaylı'ya; Sarıoğlu, Emre Belözoğlu örneğini verince stüdyoda gergin anlar yaşandı.Konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel yazısında "Sürekli gazetecilerin özgür olmadığını, istedikleri soruları soramadıklarını söyleyen Altaylı, tek soruda nakavt oldu. Üstelik empati kurmaya davet edildiği soruda öfkeden kudurdu. Bir gazeteciye yakışmayacak derecede fanatik olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
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