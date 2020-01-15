Fatih Terim çok sinirlendi! İşte o anlar...

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası Emre Mor'un golünü iptal etmesinin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, karara tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti. İşte o anlar...