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Fatih Terim'den Ali Koç ve Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç hakkında göndermelerde bulundu. "Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor. Camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp, kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı." diyen Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

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Fatih Terim'den Ali Koç ve Fenerbahçe'ye olay gönderme!
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