Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin, 4. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao için verdiği Vedat Muriç örneğine ise Terim'den flaş bir yanıt geldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 2-1 mağlup ederken, tecrübeli stoper Marcao 4. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim'e, dün oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Vedat Muriç'in aynı durumda ikinci sarı kartı görerek cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sorulurken, Terim'den flaş bir yanıt geldi.

İŞTE TERİM İLE MUHABİR ARASINDA GEÇEN DİYALOG:

Muhabir: "Marcao ikinci sarıyı görseydi cezasını kupada çekecekti. Dün Demba Ba görmedi. Vedat Muriqi gördü. Marcao'da böyle bir şey konuşuldu mu?"

Fatih Terim: "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Her zaman da o olmuştur. Hiç aklımıza böyle şeyler gelmez bizim. Böyle bir şey söylemedim de, düşünmedim de. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekiş şekline de biz karışmayız. Başkaları da bizi ilgilendirmez."