Web TV Spor Fatih Terim'e şok sözler! "Galatasaray'ı..."

Fatih Terim'e şok sözler! "Galatasaray'ı..."

30.12.2019 | 16:12

A Spor ekranlarında Son Sayfa programına konuk olan Emre Bol, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi. Bol, Galatasaray'daki sorunun yönetimsel olduğunu belirtirken, "Galatasaray'ı takım haline getiremeyen Fatih Terim'dir" dedi.

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'a boş oyuncuların transfer edildiği konuşuluyor ancak Falcao, Seri ve Nzonzi'nin Avrupa piyasasında ismi olan değerli oyuncular olduğunu görüyoruz. Neden bu oyuncuları harmanlama konusunda sıkıntılar yaşayan Fatih Terim'e bir şey söylenmiyor? Özellikle Galatasaray medyasında Fatih Hoca eleştirilemez bir noktada. Yönetim sürekli Fatih Terim'e sil baştan takım mı yapacak? Galatasaray'ın takım haline gelmemesindeki sorumluyu ben Fatih Hoca olarak görüyorum. İsim isim baktığımız zaman Galatasaray'ın değerli bir kadrosu var. Bu kadro, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kuruldu. Galatasaray'ı takım haline getiremeyen baş sorumlu da Fatih Terim'dir."

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