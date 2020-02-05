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Fenebahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi

Fenebahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi
05.02.2020 | 16:45

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur kapısınıı büyük ölçüde araladı. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda formalarını kendilerini desteklemeye gelen sarı-lacivertli taraftara verdi.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi.

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