Fenebahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur kapısınıı büyük ölçüde araladı. Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda formalarını kendilerini desteklemeye gelen sarı-lacivertli taraftara verdi.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Fenebahçeli futbolcular formalarını taraftara verdi 05.02.2020 | 16:45
00:41
03:28
10:20
Trabzonsporlu Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması! 04.02.2020 | 20:31
03:29
Falcao için Galatasaray'a çılgın teklif! 12 milyon Euro... 04.02.2020 | 14:29
01:35
Emre Bol: Şampiyonluk yarışındaki en kötü futbolu Galatasaray oynuyor 03.02.2020 | 23:44
01:09
Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır 03.02.2020 | 23:11
01:17
"Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır" 03.02.2020 | 22:07
00:48
Emre Bol: Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar 03.02.2020 | 21:59
04:13
Donk'un Henrique'ye müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı! 02.02.2020 | 23:30
00:56
"Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti" 02.02.2020 | 22:44
02:06
Erman Toroğlu: Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor 02.02.2020 | 20:27
02:13
01:24
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı 02.02.2020 | 01:51
03:12
Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 02.02.2020 | 00:16
04:54
Uğurcan Çakır: Hüseyin Çimşir'in oyuncularla diyaloğu çok iyi 01.02.2020 | 23:57
08:01
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ali Koç cevabı 01.02.2020 | 22:55
00:28
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor 01.02.2020 | 21:11
01:33
Erman Toroğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu 01.02.2020 | 21:03
05:17
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020 | 18:29