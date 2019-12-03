Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor... 71' Vedat Muriqi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
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