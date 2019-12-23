Web TV Spor Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti?

Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti?

23.12.2019 | 14:50

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. A Spor Yorumcusu Mehmet Emin Uluç, yılın son derbisini yorumladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:44
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti? 23.12.2019 | 14:50
17:03
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi 23.12.2019 | 14:28
03:23
Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu yorumu 22.12.2019 | 18:49
02:39
Erman Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor 21.12.2019 | 22:50
09:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! (20 Aralık 2019 Cuma) İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri... 20.12.2019 | 12:20
02:13
Galatasaray'da flaş transfer: Arda Turan, Galatasaray'a geliyor! 20.12.2019 | 11:00
03:12
Trabzonspor 4 - 1 Altay MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı) 20.12.2019 | 00:16
00:27
Trabzonspor 4 - 1 Altay... Gol: Paixao 19.12.2019 | 22:39
00:31
Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
00:16
Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
00:26
Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
11:36
Tuzlaspor - Galatasaray kavgası işte böyle başlamış... Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray karşılaşmasından yeni görüntüler ortaya çıktı! 19.12.2019 | 12:10
04:04
Dünya, Ronaldo'nun uçarak attığı insanüstü bu golü konuşuyor! İşte Ronaldo'nun o tarihi golü... 19.12.2019 | 10:49
05:37
Anagold 24Erzincanspor 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti tüm goller tartışmalı pozisyonlar!) Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı 18.12.2019 | 16:40
04:03
Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından ortalık karıştı! İşte o görüntüler! 17.12.2019 | 23:09
01:10
Younes Belhanda'nın skoru tayin eden şık golü 17.12.2019 | 23:09
00:41
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle farkı 3'e çıkardı 17.12.2019 | 22:31
00:53
Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 17.12.2019 | 21:08
00:56
İşte Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü 17.12.2019 | 21:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN