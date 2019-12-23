Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Cüneyt Çakır karşılaşmayı nasıl yönetti?
Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. A Spor Yorumcusu Mehmet Emin Uluç, yılın son derbisini yorumladı.
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Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
00:16
Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
00:26
Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
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