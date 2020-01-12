Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Koç, Takım harcama limiti ile ilgili olarak faiz oranına yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"HARCAMA LİMİTLERİ İÇERİDEN SIZDIRILIYOR"

Takım harcama limiti ile ilgili olarak faiz oranına yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü transferde hiç hareket edemeyeceği hale getirmek için harcama limitlerini içeriden sızdırıyor. Benzer şey Lisans Kurulu'na yaptığımız başvuruyla da alakalı. Biz yeniden yapılandırmayı yapamadık ancak kendi imkanlarımız çerçevesinde devletimizden yeni kaynak almadan işi buraya kadar getirebildik. Bununla beraber, yeniden yapılandırmayı yapamadığımız için ana para ödemeleri, harcama limitlerini etkilediği için kendimiz, yapabildiğimiz bankalar ile münferit olarak bir yapılandırma yaptık. Ana para ödemelerimizin en azından bu sezon daha düşük olması için bu yola başvurduk. Hatta bunlardan birini daha önce federasyona verdik ve kabul edildi. Birebir aynı başvuruyu iki başka büyük bankayla da yaptık, verdik ancak şimdi tereddüt ediliyor. Bu yüzden daha fazla kamuoyu baskısı yapılsın diye yine içeriden dışarıya bilgiler veriliyor.

MUSTAFA CENGİZ'E OLAY SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun göünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"TFF OLMASA BİLE UEFA'NIN LİMİTLERİ VAR"

"Harcama limitlerindeki yanlışlıklar üzerine sözlerine devam eden Ali Koç "Beşiktaş'ın faiz itirazını destekliyoruz diye bir kulüple birlikte yazı yazdık. Bu durum en az bizi ilgilendiriyor, ama rakibimizi desteklemek gerekiyorsa destekleriz. Fenerbahçe yapsa yapsa bir ya da iki transfer yapabilir. O da kiralık olacak. TFF'nin limitleri olmasa bile zaten UEFA'nın limitleri var." dedi.

COMOLLI AÇIKLAMASI

Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili soru üzerine Ali Koç, "Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.