Fenerbahçe kamp için Antalya'da

İkinci devre hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başlayan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.

Saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 22.30'da Antalya Havalimanı'na ulaşan sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, takım otobüsü ile birlikte havalimanından ayrılarak Belek'te kamp yapacağı otele hareket etti.

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal ve kaleci Altay Bayındır'a sarı lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi. Sarı lacivertliler, ikinci devreye Antalya'da yapacağı kamp ile hazırlanacak.