Fenerbahçe, Simon Falette transferini bitirdi! İmzalar yarın atılacak
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulunan Bol, "Simon Falette yarın Fenerbahçe'ye imza atacak. Yüzde yüz bilgidir." ifadelerini kullandı.
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