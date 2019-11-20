Fenerbahçe'de Durmisi sesleri!
Fenerbahçe'nin, eski gözdelerinden Laziolu Rıza Durmisi'den de vazgeçmediği ortaya çıktı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, "Fenerbahçe beni istiyor" dedi.
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