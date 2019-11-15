Fenerbahçe'de iç transfer mesaisi
Fenerbahçe yönetimi bazı oyuncularla birlikteliğini sonlandırıyor...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı 15.11.2019 | 11:32
11:09
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklamalar! (15 Kasım 2019 Cuma) 15.11.2019 | 11:06
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Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar! 15.11.2019 | 10:58
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Turgay Demir, sevincinden yerinde duramadı! 15.11.2019 | 10:58
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Maç sonu Şenol Güneş ve futbolculardan A Spor'a özel açıklamalar 15.11.2019 | 02:04
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Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu 15.11.2019 | 02:02
10:23
Başkan Erdoğan, stattan mutlu ayrıldı 15.11.2019 | 02:02
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Bakan Albayrak'tan Milli Takım paylaşımı 14.11.2019 | 23:37
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İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış 14.11.2019 | 23:36
01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok genç ve dinamik bir takımımız var 14.11.2019 | 22:39
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Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda 14.11.2019 | 20:27
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! 14.11.2019 | 15:32
02:42
Galatasaray'da kritik gün 14.11.2019 | 15:21
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Galatasaray'da ibra davasına erteleme 14.11.2019 | 15:20
02:42
Galatasaray'da ibra davasının sonucu ne zaman belli olacak? 14.11.2019 | 15:17
01:03
Galatasaray'ın ibrasızlık davasında duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi 14.11.2019 | 12:53