Fenerbahçe'de Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor yolunda!

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle adından söz ettirmeyi planlayan Fenerbahçe, bir yandan da kadrodaki fazla oyuncularla yollarını ayırma peşinde. Bu kapsamda sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'ye Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor talip oldu. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın son gelişmeleri aktardı. .