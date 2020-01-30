Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı
Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Simon Falette'in lisansı çıktı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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