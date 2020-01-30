Web TV Spor Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda
30.01.2020 | 12:15

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündemini meşgul eden Ricardo Rodriguez'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Napoli ile anlaşamayan Ricardo Rodriguez, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven’a transferi için Amsterdam’a gitti. İşte o görüntüler...

Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transferi için Amsterdam'a hareket etti.

Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti. Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.

NAPOLI VAZGEÇMİŞTİ

Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Milanlı futbolcu Ricardo Rodriguez'in transferinden vazgeçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli uzun süredir gündeminde yer alan 27 yaşındaki İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmaktan vazgeçti. Öte yandan, Lazio'nun bu transfer için Milan'ın kapısını çalabileceği de iddia edildi.

Daha önce, Milan'ın Fenerbahçe'nin Rodriguez için yaptığı teklifi kabul ettiği belirtilmişti.

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