Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili soruları yanıtlayan Kadıoğlu, "Bu konularla ilgili aslında hiçbir şey duymadım. Menajerimden de böyle bir talep gelmedi. Bana gelen herhangi bir şey yok. Sanırım bunu kulübe ya da menajerime sorsanız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.