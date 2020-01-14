Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili soruları yanıtlayan Kadıoğlu, "Bu konularla ilgili aslında hiçbir şey duymadım. Menajerimden de böyle bir talep gelmedi. Bana gelen herhangi bir şey yok. Sanırım bunu kulübe ya da menajerime sorsanız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması 14.01.2020 | 23:09
04:10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.turda atılan en güzel 10 gol... 14.01.2020 | 15:16
02:42
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Jesse Sekidika... 13.01.2020 | 21:56
08:37
49:22
ING All-Star'da kadrolar belli oldu 12.01.2020 | 21:20
05:33
Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı 12.01.2020 | 18:59
04:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mustafa Cengiz gerçekleri saptırıyor 12.01.2020 | 17:01
01:44
Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ali Koç açıkladı 12.01.2020 | 17:00
02:24
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor 12.01.2020 | 16:37
00:54
Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan: Seri Galatasaray'da kaldı! 12.01.2020 | 15:55
06:05
Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! 11.01.2020 | 22:33
04:33
Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından 4 ayrılık daha 11.01.2020 | 21:40
00:51
Yeşil sahalardan ender görülen olay! Böyle protesto ettiler... 11.01.2020 | 16:20
09:42
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması 11.01.2020 | 15:13
02:44
Mustafa Cengiz: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum 11.01.2020 | 14:37
04:31
Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım 11.01.2020 | 00:12
00:57
Emre Bol: Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım 10.01.2020 | 21:53
00:57
Emre Bol: Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok 10.01.2020 | 21:40
10:22
Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET 10.01.2020 | 19:55
10:04
Trabzonspor 1-0 Partizani | ÖZET 10.01.2020 | 19:17