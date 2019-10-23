Galatasaray - Real Madrid maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda açıklaması
Galatasaray - Real Madrid maçı sonrası basına konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarların futbolculara tepki göstermesine üzüldüm" dedi.
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